В Венгрии заявили, что Польша понизила уровень дипломатических отношений

Заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр объявил, что Польша решила не возвращать в Будапешт посла, отозванного из-за скандального предоставления убежища польскому депутату Марчину Романовскому.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Мадяр сообщил на Facebook.

По словам заместителя главы венгерского МИД, "Польша окончательно отозвала своего посла из Венгрии, тем самым официально понизив уровень двусторонних дипломатических отношений".

Он выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации, но добавил, что считает ее "временным явлением, которое не испортит историческую дружбу между венграми и поляками".

Комментарии Мадяра прозвучали по итогам его встречи с временным поверенным в делах Польши в Венгрии Яцеком Сладевским. Официальная Варшава пока не комментировала заявление венгерской стороны.

Отметим, что временный поверенный в делах является самым низким рангом главы дипломатического представительства в государствах, между которыми установлены дипломатические отношения.

Марчина Романовского, который был заместителем министра юстиции Польши, задержали в июле 2024 года в рамках расследования о возможных злоупотреблениях государственными средствами.

Романовский исчез в начале декабря после якобы лечения. Однако в день, когда суд в Варшаве выдал европейский ордер на его арест, стало известно, что он находится под защитой властей Венгрии.

Детали дела читайте в статье Бегство к Орбану.