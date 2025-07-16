У Бельгії майже вщент згоріла головна сцена відомого музичного фестивалю

У результаті пожежі в місті Бом на півночі Бельгії була зруйнована головна сцена відомого музичного фестивалю Tomorrowland, який має початись уже у четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на VRT.

Пожежа спалахнула в середу ввечері на головній сцені Tomorrowland завдовжки 140 метрів. Близько тисячі працівників фестивалю, які перебували на території й готувались до відкриття заходу, евакуювали.

BREAKING: A fire has broken out on the @tomorrowland mainstage, one day ahead of the festival. pic.twitter.com/kXXYgYnmI9 – We Rave You (@weraveyou) July 16, 2025

Мешканцям району тим часом порадили закрити вікна та двері через дим від вогню, водночас наголосили, що він не є токсичним.

Причина займання поки що не була встановлена.

Así luce ahora el Mainstage de Tomorrowland.😢💔



🚨Actualización:



📍La fiesta de inauguración se realizará mañana con normalidad en Dreamville.



📍Se está tomando decisiones de inmediato para una pronta solución ya que el escenario principal sufrió demasiado daño y… pic.twitter.com/83iw8daUgR – EDMPERU.COM (@EDMPERUCOM) July 16, 2025

Організатори Tomorrowland пізно ввечері заявили, що ніхто внаслідок пожежі не постраждав і заплановані на четвер заходи на іншій локації відбудуться. Водночас фестиваль шукає, що робити з заходами на головній сцені, які мали початись у пʼятницю.

Tomorrowland – один із найвідоміших фестивалів електронної музики, який з 2005 року щорічно відбувається в бельгійському місті Бом. Цього року на ньому очікували по 200 тисяч відвідувачів протягом двох вікендів.

Минулого року влада Фландрії почала перевірку через використання одноразових стаканчиків на Tomorrowland, що загрожувало організаторам штрафом.

У 2017 році близько 20 тисяч людей були евакуйовані через пожежу під час музичного фестивалю Tomorrowland у Барселоні.