У Бельгії майже вщент згоріла головна сцена відомого музичного фестивалю

У результаті пожежі в місті Бом на півночі Бельгії була зруйнована головна сцена відомого музичного фестивалю Tomorrowland, який має початись уже у четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на VRT.

Пожежа спалахнула в середу ввечері на головній сцені Tomorrowland завдовжки 140 метрів. Близько тисячі працівників фестивалю, які перебували на території й готувались до відкриття заходу, евакуювали.

BREAKING: A fire has broken out on the @tomorrowland mainstage, one day ahead of the festival. pic.twitter.com/kXXYgYnmI9