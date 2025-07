В Бельгии почти полностью сгорела главная сцена известного музыкального фестиваля

В результате пожара в городе Бом на севере Бельгии была разрушена главная сцена известного музыкального фестиваля Tomorrowland, который должен начаться уже в четверг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на VRT.

Пожар вспыхнул в среду вечером на главной сцене Tomorrowland длиной 140 метров. Около тысячи работников фестиваля, которые находились на территории и готовились к открытию мероприятия, были эвакуированы.

BREAKING: A fire has broken out on the @tomorrowland mainstage, one day ahead of the festival. pic.twitter.com/kXXYgYnmI9