В Бельгии почти полностью сгорела главная сцена известного музыкального фестиваля

В результате пожара в городе Бом на севере Бельгии была разрушена главная сцена известного музыкального фестиваля Tomorrowland, который должен начаться уже в четверг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на VRT.

Пожар вспыхнул в среду вечером на главной сцене Tomorrowland длиной 140 метров. Около тысячи работников фестиваля, которые находились на территории и готовились к открытию мероприятия, были эвакуированы.

BREAKING: A fire has broken out on the @tomorrowland mainstage, one day ahead of the festival. pic.twitter.com/kXXYgYnmI9 – We Rave You (@weraveyou) July 16, 2025

Жителям района тем временем посоветовали закрыть окна и двери из-за дыма от огня, при этом подчеркнув, что он не является токсичным.

Причина возгорания пока не установлена.

Así luce ahora el Mainstage de Tomorrowland.😢💔



🚨Actualización:



📍La fiesta de inauguración se realizará mañana con normalidad en Dreamville.



📍Se está tomando decisiones de inmediato para una pronta solución ya que el escenario principal sufrió demasiado daño y… pic.twitter.com/83iw8daUgR – EDMPERU.COM (@EDMPERUCOM) July 16, 2025

Организаторы Tomorrowland поздно вечером заявили, что никто в результате пожара не пострадал и запланированные на четверг мероприятия на другой локации состоятся. В то же время фестиваль ищет, что делать с мероприятиями на главной сцене, которые должны были начаться в пятницу.

Tomorrowland – один из самых известных фестивалей электронной музыки, который с 2005 года ежегодно проходит в бельгийском городе Бом. В этом году на него ожидали по 200 тысяч посетителей в течение двух выходных.

В прошлом году власти Фландрии начали проверку из-за использования одноразовых стаканчиков на Tomorrowland, что грозило организаторам штрафом.

В 2017 году около 20 тысяч человек были эвакуированы из-за пожара во время музыкального фестиваля Tomorrowland в Барселоне.