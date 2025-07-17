Глава МЗС Нідерландів до роковин збиття MH17: відповідальність РФ не підлягає сумніву

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що його країна не припинить зусилля, спрямовані на встановлення істини, справедливості та підзвітності у справі катастрофи рейсу MH17 17 липня 2014 року у Донецькій області.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Вельдкамп зробив свою заяву в день 11 роковин знищення військовими РФ пасажирського літака Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17. Загинули всі пасажири та екіпаж, загалом 298 осіб.

"Навіть якщо вони ніколи не зможуть забути, вони заслуговують на мир". Через одинадцять років після збиття рейсу MH17 це залишається актуальним для близьких загиблих як ніколи. Сьогодні я роблю паузу, щоб вшанувати пам'ять всіх 298 людей, які втратили життя, в тому числі 196 громадян Нідерландів", – написав міністр.

В цьому контексті він згадав про нещодавнє рішення Європейського суду з прав людини.

"Відповідальність Росії не підлягає сумніву. Це було нещодавно встановлено ЄСПЛ та ICAO. Нідерланди залишаються рішучими у своїх зусиллях, спрямованих на встановлення істини, справедливості та підзвітності для жертв і всіх тих, хто залишився", – написав Вельдкамп.

Нагадаємо, 9 липня ЄСПЛ визнав порушення Росією багатьох статей Європейської конвенції з прав людини у великій міждержавній справі, що об’єднала скарги України та Нідерландів проти Росії стосовно численних порушень прав людини під час війни до й після 24 лютого 2022 року та щодо збиття рейсу MH17.

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