Глава МИД Нидерландов к годовщине сбития MH17: ответственность РФ не подлежит сомнению

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что его страна не примет усилия, направленные на установление истины, справедливости и подотчетности в деле катастрофы рейса MH17 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Вельдкамп сделал свое заявление в день 11-й годовщины уничтожения военными РФ пассажирского самолета Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17. Погибли все пассажиры и экипаж, всего 298 человек.

"Даже если они никогда не смогут забыть, они заслуживают мира". Спустя одиннадцать лет после сбивания рейса MH17 это остается актуальным для близких погибших как никогда. Сегодня я делаю паузу, чтобы почтить память всех 298 человек, которые потеряли жизнь, в том числе 196 граждан Нидерландов", – написал министр.

В этом контексте он напомнил о недавнем решении Европейского суда по правам человека.

"Ответственность России не подлежит сомнению. Это было недавно установлено ЕСПЧ и ICAO. Нидерланды остаются решительными в своих усилиях, направленных на установление истины, справедливости и подотчетности для жертв и всех тех, кто остался", – написал Вельдкамп.

Напомним, 9 июля ЕСПЧ признал нарушение Россией многих статей Европейской конвенции по правам человека в крупном межгосударственном деле, объединившем жалобы Украины и Нидерландов против России о многочисленных нарушениях прав человека во время войны до и после 24 февраля 2022 года и о сбивании рейса MH17.

Украинский судья ЕСПЧ Николай Гнатовский назвал решение суда историческим и отметил, что это, вероятно, самое большое и важное дело за всю историю суда.

В украинском Минюсте назвали беспрецедентным долгожданное решение ЕСПЧ.