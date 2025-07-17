Reuters: некоторые союзники узнали о плане Трампа по Украине в момент его объявления

По крайней мере для части европейских союзников США объявленный президентом Дональдом Трампом план покупки европейцами американского оружия для Украины стал сюрпризом, неопределенность остается и в вопросе, кто именно будет поставлять системы Patriot.

Об этом говорится в материале агентства Reuters, которое общалось с десятью чиновниками в США и Европе, передает "Европейская правда".

С момента объявления Трампа о схеме закупки оружия для Украины стало понятно, что американский президент представил рамочные условия, а не конкретный план. По словам чиновников, насколько значительной будет поддержка Украины, будет зависеть от будущих переговоров о том, кто и какое оборудование предоставит.

"Как всегда в таких делах, дьявол скрывается в деталях", – сказал посол одного из государств Северной Европы в Вашингтоне.

План, который Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте разработали в последние дни, по словам двух источников, знакомых с ходом обсуждения, был положительно воспринят Украиной и ее союзниками.

Лидеры в Киеве и других странах отметили значительное изменение тональности Трампа, который до недавних недель одобрительно отзывался о российском правителе Владимире Путине. Некоторые в Европе выразили разочарование тем, что именно они фактически оплачивают счет за заявление Трампа.

Во время встречи с Трампом в Овальном кабинете в понедельник Рютте упомянул шесть стран НАТО – Финляндию, Данию, Швецию, Норвегию, Нидерланды и Канаду – которые изъявили желание принять участие в схеме закупки оружия.

Высокопоставленные чиновники посольств двух из этих стран в США сообщили Reuters, что они лично узнали о плане, когда он был объявлен. Даже близкие союзники США, похоже, узнали об этом предложении в режиме реального времени.

"У меня есть четкое ощущение, что никто не был проинформирован о точных деталях заранее", – сказал один из европейских послов.

"Я также подозреваю, что внутри администрации только сейчас начинают разбираться, что это означает на практике", – добавил он.

Американские чиновники ведут переговоры с союзниками по НАТО и выясняют, кто и что готов отправить в Украину. Европейские чиновники в целом восприимчивы.

Один из чиновников назвал Германию, Грецию, Нидерланды и Испанию хорошими кандидатами на отправку батареи Patriot в Киев, потому что они имеют несколько батарей или потому, что угрозы, с которыми они сталкиваются, относительно удалены.

Некоторые из них, в том числе Греция и Испания, ранее сопротивлялись призывам союзников передать часть своих систем Patriot Украине, утверждая, что они необходимы для защиты их стран и НАТО в целом.

Другой чиновник сказал, что администрация Трампа изучает запасы НАТО, чтобы увидеть, что есть в наличии. Следующим шагом будет попытка убедить союзников передать оборудование Украине в обмен на определенный "торг".

Трамп сказал журналистам, что есть одна страна, имеющая 17 Patriot, часть из которых поедет непосредственно в Украину.

По словам американских и европейских чиновников, эта цифра вызвала широкое удивление среди европейских союзников и на Капитолийском холме, многие из которых не были проинформированы.

Ни один член НАТО, кроме США, не имеет такого количества систем Patriot, сообщили два источника, знакомые с этим вопросом, что вызвало предположение, что Трамп, возможно, имел в виду конкретные компоненты Patriot, такие как пусковые установки или ракеты.

Министр обороны Германии Борис Писториус, посетивший Пентагон в понедельник, заявил, что немцы будут обсуждать с США отправку батарей Patriot в Украину в ближайшие дни или недели. Но, по его словам, ни одна система Patriot не прибудет в Киев в течение нескольких месяцев, что, вероятно, задержит любое получение до окончания тактически важных летних месяцев.

Другой чиновник сказал, что Трамп принимает непосредственное участие в переговорах, хотя пока переговоры были "вялыми".

Напомним, 14 июля Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.

Также Трамп анонсировал отправку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.