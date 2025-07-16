Польща сподівається на ухвалення нових санкцій проти РФ найближчим часом

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сподівається, що Європейський Союз може найближчим часом ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії.

Про це він сказав під час свого виступу у Любліні у середу, 16 липня, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Під час зустрічі Люблінського трикутника, Сікорський висловив оптимізм щодо того, що ЄС може найближчим часом прийняти 18-й пакет санкцій проти Росії, попри публічну опозицію Словаччини, яка вчора заблокувала його.

"Що стосується пакета санкцій, то переговори з цього питання відбуваються в Брюсселі буквально зараз", – сказав він, висловивши надію на позитивний результат.

Окремо, коментуючи заяви Росії про те, що Україна нібито затримує мирні переговори, він зазначив, що "ця війна може закінчитися за п'ять хвилин, без будь-яких переговорів, якщо Путін накаже російській армії відступити до міжнародно визнаного кордону".

Нагадаємо, 18-й пакет санкцій проти Росії був однією з ключових тем засідання Ради ЄС із закордонних справ 15 липня. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що країни "дуже близькі" до його затвердження.

Словаччина досі блокувала нові санкції, вимагаючи гарантій від Єврокомісії, що вона не зазнає збитків після повної відмови ЄС від російського газу в 2028 році.

Мальта, наскільки відомо, має свої застереження щодо зниження "цінової стелі" на російську нафту.