Парламент Польщі обговорить декриміналізацію марихуани

У вересні до польського Сейму надійде депутатський законопроєкт про декриміналізацію особистого вживання марихуани.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Законопроєкт щодо декриміналізації марихуани підготувала група депутатів з партій коаліції "Громадянська платформа" та "Польща 2050".

Його планують подати саме у вересні після того, як зʼясують позицію парламентських груп у Сеймі.

"Ще можуть виникнути окремі дрібні питання, що вимагають узгодження між коаліційними партнерами та фракціями. Йдеться, наприклад, про допустиму кількість сушеної трави або кущів", – сказав депутат від "Платформи" Марчин Юзефацюк.

Головна мета законопроєкту полягає в розвантаженні пенітенціарної системи Польщі, аби зберігання невеликої кількості марихуани не призводило до судових справ і тюремних увʼязнень.

Водночас ініціатори не впевнені, чи вдасться знайти 231 депутата, який висловиться на підтримку такого кроку. Серед іншого, сумніви викликає позиція колишньої партії влади "Право і справедливість".

Нагадаємо, нижня палата чеського парламенту у травні схвалила пом'якшення обмежень на вживання та зберігання канабісу, які є частиною масштабної реформи кримінального кодексу.

А в Німеччині у квітні 2024 року набув чинності закон, що легалізує рекреаційне використання канабісу.