Парламент Польши обсудит декриминализацию марихуаны

В сентябре в польский Сейм поступит депутатский законопроект о декриминализации личного употребления марихуаны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Законопроект о декриминализации марихуаны подготовила группа депутатов из партий коалиции "Гражданская платформа" и "Польша 2050".

Его планируют подать именно в сентябре после того, как выяснят позицию парламентских групп в Сейме.

"Еще могут возникнуть отдельные мелкие вопросы, требующие согласования между коалиционными партнерами и фракциями. Речь идет, например, о допустимом количестве сушеной травы или кустов", – сказал депутат от "Платформы" Марчин Юзефацюк.

Главная цель законопроекта заключается в разгрузке пенитенциарной системы Польши, чтобы хранение небольшого количества марихуаны не приводило к судебным делам и тюремным заключениям.

В то же время инициаторы не уверены, удастся ли найти 231 депутата, который выскажется в поддержку такого шага. Среди прочего, сомнения вызывает позиция бывшей партии власти "Право и справедливость".

Напомним, нижняя палата чешского парламента в мае одобрила смягчение ограничений на употребление и хранение каннабиса, которые являются частью масштабной реформы уголовного кодекса.

А в Германии в апреле 2024 года вступил в силу закон, легализующий рекреационное использование каннабиса.