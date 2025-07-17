Зеленський заявив, що обговорює з Трампом "мегаугоду" про продаж зброї

Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорюють угоду, яка передбачає купівлю американської зброї в обмін на продаж українських дронів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Зеленський сказав в інтервʼю The New York Post.

За словами Зеленського, його остання розмова з Трампом стосувалась угоди, за якою США і Україна будуть підтримувати один одного в галузі авіаційної техніки.

При цьому Київ натомість отримає змогу купити деяку американську зброю, але деталі цієї домовленості наразі не зрозумілі.

"Американський народ потребує цієї технології (дронів. – Ред.), і ви повинні мати її у своєму арсеналі. Я думаю, що це справді мегаугода, виграш для обох сторін, як то кажуть", – додав він.

Зеленський заявив, що Україна готова поділитись досвідом у сфері безпілотних літальних технологій "з Америкою та іншими європейськими партнерами", згадавши Данію, Норвегію та Німеччину.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.

Також Трамп анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Принаймні для частини європейських союзників США оголошений Трампом план купівлі європейцями американської зброї для України став сюрпризом, невизначеність лишається і в питанні, хто саме постачатиме системи Patriot.