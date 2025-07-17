Зеленский заявил, что обсуждает с Трампом "мегасоглашение" о продаже оружия

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсуждают соглашение, которое предусматривает покупку американского оружия в обмен на продажу украинских дронов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Зеленский сказал в интервью The New York Post.

По словам Зеленского, его последний разговор с Трампом касался соглашения, по которому США и Украина будут поддерживать друг друга в области авиационной техники.

При этом Киев взамен получит возможность купить некоторое американское оружие, но детали этой договоренности пока не ясны.

"Американский народ нуждается в этой технологии (дронов. – Ред.), и вы должны иметь ее в своем арсенале. Я думаю, что это действительно мегасоглашение, выигрыш для обеих сторон, как говорится", – добавил он.

Зеленский заявил, что Украина готова поделиться опытом в сфере беспилотных летательных технологий "с Америкой и другими европейскими партнерами", упомянув Данию, Норвегию и Германию.

Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.

Также Трамп анонсировал отправку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.

По крайней мере для части европейских союзников США объявленный Трампом план покупки европейцами американского оружия для Украины стал сюрпризом, неопределенность остается и в вопросе, кто именно будет поставлять системы Patriot.