У Раді Європи кажуть, що дії адміністрації Трампа шкодять допомозі викраденим з України дітям

Скорочення іноземної допомоги з боку США та санкції адміністрації Трампа проти Міжнародного кримінального суду заважають групам відстежувати тисячі українських дітей, викрадених російськими військами під час війни з Україною.

Про це заявила в інтерв'ю Politico в кулуарах Аспенського безпекового форуму Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гюльфадоттір, ісландська політикиня, яка є посланцем Ради Європи, що здійснює нагляд за її зусиллями із забезпечення повернення викрадених українських дітей, передає "Європейська правда".

Вона заявила, що припинення фінансової підтримки з боку США програм з відстеження дітей ускладнює забезпечення їхнього звільнення.

У березні адміністрація Трампа скоротила фінансування програм моніторингу Єльського університету та інших установ у рамках заморожування витрат на зовнішню допомогу США. Хоча пізніше того ж місяця Державний департамент заявив, що відновить короткострокове фінансування програми, держсекретар Марко Рубіо скасував цю заяву. Правозахисні групи тоді попередили, що це може серйозно порушити роботу груп, які відстежують місцезнаходження і благополуччя дітей.

Рейкфьорд Гільфадоттір сказала, що зараз вона бачить докази того, що це відбувається, оскільки перебої з фінансуванням додають невизначеності в роботу цих організацій.

Деяким групам вдалося продовжити відслідковувати ситуацію. Лабораторія гуманітарних досліджень при Єльській школі громадського здоров'я готувалася звільнити своїх українських співробітників 1 липня, але приватні пожертви, зроблені в останню хвилину, дозволили організації протриматися до жовтня. Невідомо, чи будуть приватні пожертви продовжувати надходити і надалі.

Рейкфьорд Гілфадоттір сказав, що зараз Європа повинна знайти способи компенсувати втрачене фінансування, оскільки розуміння того, куди відправили дітей, буде мати вирішальне значення для їх репатріації після завершення конфлікту.

"Європейські країни повинні будуть фінансувати це", – сказала Рейкфьорд Гюльфадоттір.

Вона не уточнила, чи планують європейці в найближчому майбутньому оплачувати рахунки за ці програми, але сказала, що працює над тим, щоб знайти спосіб мобілізувати фінансування для підтримки цих ініціатив, оскільки вони становлять значну вартість для союзників України.

Відколи Росія вторглася в Україну у 2022 році, російські військові примусово вивезли близько 20 000 українських дітей на російську територію. Правозахисники стверджують, що дії Росії є воєнним злочином і що Москва прагне індоктринувати та промивати мізки дітей. Росія виправдовує це переміщення як гуманітарну евакуацію.

Санкції США проти Міжнародного кримінального суду також ускладнюють завдання притягнення Росії до відповідальності за викрадення, додла Рейкфьорд Гюльфадоттір.

"Люди бояться співпрацювати з фундаментальними незалежними судами для підтримки порядку, заснованого на правилах, і міжнародного права, тому що вони бояться наслідків у відносинах з американською адміністрацією", – сказала вона.

Незважаючи на те, що Сполучені Штати не є учасником Римського статуту, який створив Міжнародний кримінальний суд, посадовці адміністрації Байдена передавали інформацію до суду, який розслідує ці викрадення та інші російські воєнні злочини.

Рейкфьорд Гільфадоттір заявила, що звільнення дітей є важливою частиною процесу, спрямованого на забезпечення тривалого припинення війни в Україні.

"Це не підлягає обговоренню фундаментальна частина справедливого миру – повернути цих дітей", – сказала Рейкфьорд Гюльфадоттір.

Раніше спецпредставник президента США Кіт Келлог від імені американської адміністрації пояснив, чого чекають Сполучені Штати від процесу повоєнного відновлення.

Серед іншого, США вимагатимуть повернення українських дітей, викрадених росіянами, наголосив Кіт Келлог.

У США конгресмени Грегорі Мікс і Майкл Маккол внесли до Палати представників двопартійну резолюцію, яка засуджує викрадення Росією й насильницьке переміщення українських дітей та закликає до їх негайного повернення.