В Совете Европы говорят, что действия администрации Трампа вредят помощи похищенным из Украины детям

Сокращение иностранной помощи со стороны США и санкции администрации Трампа против Международного уголовного суда мешают группам отслеживать тысячи украинских детей, похищенных российскими войсками во время войны с Украиной.

Об этом заявила в интервью Politico в кулуарах Аспенского форума по безопасности Тордис Колбрун Рейкфьорд Гюльфадоттир, исландская политик, которая является посланником Совета Европы, осуществляющим надзор за его усилиями по обеспечению возвращения похищенных украинских детей, передает "Европейская правда".

Она заявила, что прекращение финансовой поддержки со стороны США программ по отслеживанию детей затрудняет обеспечение их освобождения.

В марте администрация Трампа сократила финансирование программ мониторинга Йельского университета и других учреждений в рамках замораживания расходов на внешнюю помощь США. Хотя позже в том же месяце Государственный департамент заявил, что возобновит краткосрочное финансирование программы, госсекретарь Марко Рубио отменил это заявление. Правозащитные группы тогда предупредили, что это может серьезно нарушить работу групп, которые отслеживают местонахождение и благополучие детей.

Рейкфьорд Гильфадоттир сказала, что сейчас она видит доказательства того, что это происходит, поскольку перебои с финансированием добавляют неопределенности в работу этих организаций.

Некоторым группам удалось продолжить отслеживать ситуацию. Лаборатория гуманитарных исследований при Йельской школе общественного здоровья готовилась уволить своих украинских сотрудников 1 июля, но частные пожертвования, сделанные в последнюю минуту, позволили организации продержаться до октября. Неизвестно, будут ли частные пожертвования поступать и в дальнейшем.

Рейкфьорд Гильфадоттир сказал, что сейчас Европа должна найти способы компенсировать утраченное финансирование, поскольку понимание того, куда отправили детей, будет иметь решающее значение для их репатриации после завершения конфликта.

"Европейские страны должны будут финансировать это", – сказала Рейкфьорд Гюльфадоттир.

Она не уточнила, планируют ли европейцы в ближайшем будущем оплачивать счета за эти программы, но сказала, что работает над тем, чтобы найти способ мобилизовать финансирование для поддержки этих инициатив, поскольку они представляют значительную стоимость для союзников Украины.

С момента вторжения России в Украину в 2022 году российские военные насильно вывезли около 20 000 украинских детей на территорию России. Правозащитники утверждают, что действия России являются военным преступлением и что Москва стремится индоктринировать и промыть мозги детей. Россия оправдывает это перемещение как гуманитарную эвакуацию.

Санкции США против Международного уголовного суда также затрудняют задачу привлечения России к ответственности за похищение, добавила Рейкфьорд Гюльфадоттир.

"Люди боятся сотрудничать с фундаментальными независимыми судами для поддержания порядка, основанного на правилах, и международного права, потому что они боятся последствий в отношениях с американской администрацией", – сказала она.

Несмотря на то, что Соединенные Штаты не являются участником Римского статута, который создал Международный уголовный суд, должностные лица администрации Байдена передавали информацию в суд, который расследует эти похищения и другие российские военные преступления.

Рейкфьорд Гильфадоттир заявила, что освобождение детей является важной частью процесса, направленного на обеспечение длительного прекращения войны в Украине.

"Это не подлежит обсуждению фундаментальная часть справедливого мира – вернуть этих детей", – сказала Рейкфьорд Гильфадоттир.

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог от имени американской администрации объяснил, чего ждут Соединенные Штаты от процесса послевоенного восстановления.

Среди прочего, США будут требовать возвращения украинских детей, похищенных россиянами, подчеркнул Кит Келлог.

В США конгрессмены Грегори Микс и Майкл Маккол внесли в Палату представителей двухпартийную резолюцию, которая осуждает похищение Россией и насильственное перемещение украинских детей и призывает к их немедленному возвращению.