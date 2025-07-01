У Конгресі з’явилася резолюція щодо повернення Україні викрадених РФ дітей

У США конгресмени Грегорі Мікс і Майкл Маккол внесли до Палати представників двопартійну резолюцію, яка засуджує викрадення Росією й насильницьке переміщення українських дітей та закликає до їх негайного повернення.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Комітету з питань закордонних справ Палати представників США, пише "Європейська правда".

У понеділок, 30 червня, Мікс та Маккол представили двопартійну резолюцію, в якій засуджують викрадення та насильницьке переселення російською стороною українських дітей. У ній вони закликали повернути їх до укладення мирної угоди.

"Путін є воєнним злочинцем, і під його керівництвом російські військові жорстоко викрали та незаконно депортували десятки тисяч українських дітей з їхньої батьківщини", – заявив Мікс.

Він наголосив, що ці звірства не є поодинокими випадками, а є "прямим наслідком війни, яку розпочав Путін".

"Сполучені Штати мають обов'язок засудити ці нелюдські дії Росії та вимагати негайного повернення всіх без винятку дітей, яких викрала Росія", – додав він.

Маккол, своєю чергою, наголосив, що від початку війни Росія "викрала з рідної землі щонайменше 19 500 українських дітей, а за деякими оцінками, їхня справжня кількість сягає 200 тисяч".

"Цих дітей позбавили національної ідентичності, віддали в російські сім’ї або індоктринували як солдатів Кремля. Як батько, я не можу уявити, який біль пережили їхні родини. Масове викрадення дітей Росією є чистим злом; Сполучені Штати повинні продемонструвати моральне лідерство, вимагаючи повернення кожної дитини до своєї родини в Україні, перш ніж можна буде досягти справжнього миру", – додав він.

У заяві зазначається, що сенатори Чак Грассі (республіканець) та Емі Клобучар (демократка) подали резолюцію до Сенату.

Нагадаємо, у березні Державний департамент США оголосив про надання короткострокового фінансування ініціативи з документування викрадених українських дітей перед тим, як ініціатива повністю припинить свою діяльність.

Рішення про припинення програми під назвою "Обсерваторія конфлікту в Україні" було прийнято після того, як американський президент Дональд Трамп розпорядився провести широку перевірку, щоб запобігти тому, що, за його словами, є марним витрачанням коштів американських платників податків на цілі, які не відповідають американським інтересам.

Раніше група законодавців-демократів заявила про підстави вважати, що після припинення фінансування з боку США були втрачені докази викрадення Росією близько 30 тисяч дітей з України.

Однак 19 березня речниця Державного департаменту Теммі Брюс заявила, що інформація, зібрана під егідою проєкту Єльського університету про викрадення Росією дітей з окупованих українських територій, не була видалена попри припинення фінансування.