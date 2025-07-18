ЗМІ: у Польщі поновили розслідування вибуху гранатомета-сувеніра з України

Розслідування вибуху гранатомета з України в Головному управлінні поліції Польщі було поновлено.

Про це стало відомо радіостанції RMF FM, передає "Європейська правда".

Провадження було призупинено, оскільки українська сторона не відповідала на польські запити про надання правової допомоги.

Після місяців мовчання українці зв'язалися з Регіональною прокуратурою у Варшаві.

Як дізналася радіостанція, українська сторона надіслала певну кореспонденцію, пов'язану з розслідуванням справи, однак це не є повним виконанням польського запиту про допомогу.

Незважаючи на це, прокурор, який веде справу, визнав, що є підстави для поновлення провадження і вже підготував додатковий запит до українців.

Польським слідчим, серед іншого, важливо допитати додаткових свідків – осіб, які могли знати обставини передачі польській делегації в Києві подарунка у вигляді переробленого гранатомета, водіїв або осіб з технічного обслуговування.

У цьому розслідуванні прокуратура хоче з'ясувати, чи став колишній начальник поліції, генерал Ярослав Шимчик, жертвою диверсії. В іншому, завершеному пів року тому, він має відповісти за незаконне володіння гранатометом і доведення його до вибуху в приміщенні управління, чим поставив під загрозу здоров'я і життя багатьох людей.

Нагадаємо, подарований Шимчику під час його офіційного візиту в Україну сувернір-гранатомет вибухнув у нього в кабінеті у грудні 2022 року, пошкодивши також суміжні приміщення. Після цього генерал Шимчик два дні перебував у лікарні.

В Україні також відкрили провадження за фактом інциденту.