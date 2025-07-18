СМИ: в Польше возобновили расследование взрыва гранатомета-сувенира из Украины

Расследование взрыва гранатомета из Украины в Главном управлении полиции Польши было возобновлено.

Об этом стало известно радиостанции RMF FM, передает "Европейская правда".

Производство было приостановлено, поскольку украинская сторона не отвечала на польские запросы о предоставлении правовой помощи.

После месяцев молчания украинцы связались с Региональной прокуратурой в Варшаве.

Как узнала радиостанция, украинская сторона направила определенную корреспонденцию, связанную с расследованием дела, однако это не является полным выполнением польского запроса о помощи.

Несмотря на это, прокурор, ведущий дело, признал, что есть основания для возобновления производства и уже подготовил дополнительный запрос к украинцам.

Польским следователям, среди прочего, важно допросить дополнительных свидетелей – лиц, которые могли знать обстоятельства передачи польской делегации в Киеве подарка в виде переделанного гранатомета, водителей или лиц из технического обслуживания.

В этом расследовании прокуратура хочет выяснить, стал ли бывший начальник полиции, генерал Ярослав Шимчик жертвой диверсии. В другом, завершенном полгода назад, он должен ответить за незаконное хранение гранатомета и доведение его до взрыва в помещении управления, чем поставил под угрозу здоровье и жизнь многих людей.

Напомним, подаренный Шимчику во время его официального визита в Украину сувенир-гранатомет взорвался у него в кабинете в декабре 2022 года, повредив также смежные помещения. После этого генерал Шимчик два дня провел в больнице.

В Украине также открыли производство по факту инцидента.