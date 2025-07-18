Орбан пугает, что 20-25% бюджета ЕС уйдут Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что 20-25% бюджета ЕС уйдут Украине.

Об этом он заявил в эфире радио Kossuth, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

"Опираясь на знания экспертов, я могу сказать, что 20-25 процентов нового бюджета Европейского Союза уйдет в Украину", – заявил Виктор Орбан.

Проблема бюджетов, по его словам, заключается в том, что им не хватает реальной стратегической основы; они должны соответствовать целям, которых хотят достичь.

"Этот бюджет имеет только одну цель: хитро и скрыто принять Украину в Европейский Союз", – сказал Орбан, который считает, что с украинцами следует устанавливать отношения сотрудничества, а не членства.

По его словам, этот будущий бюджет и отношение ЕС к Украине похожи на миграцию. Он высказался так: "Однажды впустив их, вы уже не сможете их удержать".

По его словам, если бы украинцы вошли в экономическое пространство ЕС, деньги безнадежно ушли бы туда, хотя он считает, что Украина не готова к членству. Орбан также сообщил, что примерно знает, с кем и с какими странами ему придется вести переговоры, чтобы иметь возможность принять приемлемый бюджет в Брюсселе.

"Это бюджет безнадежности", – охарактеризовал план Виктор Орбан. По его словам, Европейский Союз хочет финансировать непродуманные цели, соглашается на стагнацию, а уровень его амбиций низкий и не вселяет оптимизма.

На этой неделе Орбан опубликовал пост с подписью "Я с фермерами" о протесте фермеров в Будапеште, который стал ответом на предложение Европейской комиссии о следующем долгосрочном бюджете Европейского Союза, начиная с 2028 года.

Отметим, что в проекте долгосрочного бюджета Европейского Союза на 2028-2034 годы, который раскритиковала также Германия, на поддержку Украины запланировано 100 млрд евро.

Если Украина вступит в ЕС в 2034 году, то бюджет из 100 млрд евро помощи для Украины будет пересмотрен.