Зеленский и Макрон провели телефонный разговор

Президенты Украины и Франции в пятницу 18 июля провели телефонный разговор.

Как сообщает "Европейская правда", об этом они сообщили в своих соцсетях.

Владимир Зеленский отметил, что разговор с Эмманюэлем Макроном был "очень содержательным" и длился около часа.

По его словам, речь шла о ситуации на фронте и первоочередных оборонных потребностях Украины, в том числе усилении украинской ПВО – в частности, о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков.

"Благодарен Эмманюэлю за действительно стратегический взгляд и готовность помогать именно тем, что нужно нашим воинам... Будем готовить совместные решения с Францией и партнерами на уровне министров обороны и министров иностранных дел относительно новых шагов в защите жизни наших людей от российских ударов", – отметил Зеленский.

Также он раскрыл, что Франция готова обучать еще определенное дополнительное количество украинских пилотов на истребителях Mirage.

Кроме того, обсуждали дальнейшие шаги для реализации договоренностей на последней встрече "коалиции решительных".

"Также я поблагодарил Францию за ощутимый вклад в наполнение и продвижение 18-го пакета санкций Евросоюза", – рассказал Зеленский.

Макрон со своей стороны не раскрывал содержания разговора, но отметил, что Франция понимает стратегическую важность поддержки Украины.

"Сейчас как никогда необходимо напоминать, что безопасность, свобода и будущее Европы тесно связаны с судьбой Украины", – подчеркнул он.

Макрон напомнил о последней "встрече коалиции" решительных с 30 лидерами из разных стран, где впервые присутствовали представители США.

"Все вместе мы усиливаем давление на Россию, чтобы добиться безусловного прекращения огня и начала переговоров с целью обеспечения надежного и прочного мира. Приветствую принятие ЕС сегодня утром нового пакета санкций против России", – отметил президент Франции.

Напомним, лидеры так называемой коалиции решительных по итогам встречи 10 июля согласовали планы развертывания сил в Украине и создание штаб-квартиры в Париже.