У ЄС пропонують потроїти збір за вʼїзд для іноземців

Європейська комісія у пʼятницю запропонувала збільшити збір за отримання дозволу на вʼїзд на територію Європейського Союзу в межах майбутньої Європейської системи інформації про подорожі та дозволи (ETIAS).

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Єврокомісії.

ETIAS є частиною нової ІТ-архітектури ЄС, яка має на меті зміцнити його безпеку, посиливши контроль за прибулими з-за меж Союзу і полегшивши адміністративні процедури.

Регламентом ETIAS, ухваленим ще у 2018 році, було встановлено збір за дозвіл на вʼїзд до Євросоюзу у розмірі 7 євро на три роки.

"З урахуванням зростання інфляції з 2018 року та додаткових операційних витрат, пов’язаних, наприклад, із новими технічними функціями, інтегрованими в систему, збір буде скориговано до 20 євро", – пропонують у Єврокомісії.

Там також наголошують, що ця сума приблизно відповідає вартості аналогічного збору у Великій Британії та США.

Пропозицію Єврокомісії ще має затвердити Рада ЄС і Європейський парламент. У разі схвалення збір почне стягуватись одразу ж із запуском системи ETIAS, що очікується наприкінці 2026 року.

Нагадаємо, Європейський Союз уже тривалий час намагається реформувати систему прикордонного контролю, перевівши її в електронний формат та уніфікувавши для всіх держав-членів.

Майбутня система вʼїзду-виїзду (EES) передбачає створення електронної бази людей, які подорожують до ЄС, аби фіксувати їхнє перебування на його території. Її запуск відбуватиметься поступово до кінця 2025 року.

Система EES мала запрацювати в Євросоюзі ще з 10 листопада минулого року, але на прохання низки держав-членів її впровадження відклали.

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