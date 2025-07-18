Рада ЄС остаточно схвалила розгортання нової системи в'їзду в Євросоюз

Рада ЄС ухвалила закон, який дозволить поступово, протягом шести місяців, запустити нову цифрову систему управління в'їздом/виїздом на кордонах (EES), запровадження якої обговорювалось і готувалось вже тривалий час.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

EES має на меті підвищити ефективність та результативність контролю на зовнішніх кордонах ЄС. Нова система стосуватиметься і громадян України.

EES буде в цифровому вигляді реєструвати в'їзди та виїзди, дані з паспорта, відбитки пальців та зображення обличчя громадян країн, що не є членами ЄС, які подорожують з метою короткострокового перебування в державі-члені ЄС.

"Надійний захист наших зовнішніх кордонів є життєво важливим для Європейського Союзу. Нова система в'їзду-виїзду допоможе нам гарантувати, що громадяни країн, які не є членами ЄС, подорожують до Європи, дотримуються наших правил. Це зробить наші кордони безпечнішими, а прикордонний контроль – ефективнішим", – сказав Кааре Дибвад Бек, міністр з питань імміграції та інтеграції Данії, яка головує в Раді ЄС.

Завдяки цій системі відповідні органи, від прикордонників до правоохоронних органів, матимуть доступ до даних, які дозволять перевірити особу громадянина третьої країни та інформацію про те, чи дотримується він дозволеного терміну перебування в Шенгенській зоні. Як наслідок, EES значно зменшить ймовірність шахрайства з ідентифікаційними даними та перевищення терміну перебування на території Шенгенської зони.

Нагадаємо, 8 липня депутати Європарламенту 572 голосами "за" підтримали поступове впровадження Entry/Exit System.

Регламент набуває чинності на третій день після його публікації в Офіційному віснику ЄС. EES почне діяти поступово з дати, яка буде визначена Європейською комісією.

Система EES мала запрацювати в Євросоюзі ще з 10 листопада минулого року, але на прохання низки держав-членів її впровадження відклали.

Докладніше про нову систему – в матеріалі Нові правила перетину кордону з ЄС: пояснюємо, що зміниться для українців.

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