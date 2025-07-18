Поблизу польсько-німецького кордону знайшли манекен із "снарядом" та держсимволом

У польському селі Засієкі, поблизу кордону з Німеччиною, прикордонники разом із територіальними силами виявили під час патрулювання незвичайну конструкцію, яка викликала занепокоєння.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Як повідомили правоохоронці, у лісистій місцевості було знайдено іржавий контейнер із надувним чоловічим манекеном та палицею, на якій висіли два об’єкти: предмет, схожий на мінометний снаряд, і табличка з державним гербом Польщі та написом "Polska".

Фото: RMF24

Особливу тривогу викликав предмет, схожий на міну. Поліція, яку викликали на місце, з’ясувала, що знахідка не становить небезпеки.

Втім, інцидентом зацікавилася районна прокуратура в Жарах.

За її дорученням усі знайдені предмети були вилучені. Як повідомили прикордонники, ці об’єкти можуть бути використані в розслідуванні за підозрою в оскверненні державного символу Польщі.

Нагадаємо, Німеччина ввела перевірки на кордоні з Польщею в жовтні 2023 року, метою яких було зупинити нелегальну міграцію. Посилені перевірки мали бути тимчасові, але вони тривають досі.

У відповідь Польща з 7 липня запровадила власні посилені перевірки на кордонах із Німеччиною та Литвою на 30 днів.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повернення контролю на кордонах з Німеччиною та Литвою необхідне для припинення потоків нелегальної міграції з РФ та Білорусі.