Вблизи польско-германской границы нашли манекен с "снарядом" и госсимволом

В польском селе Засиеки, недалеко от границы с Германией, пограничники вместе с территориальными силами обнаружили во время патрулирования необычную конструкцию, которая вызвала беспокойство.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Как сообщили правоохранители, в лесистой местности был найден ржавый контейнер с надувным мужским манекеном и палкой, на которой висели два объекта: предмет, похожий на минометный снаряд, и табличка с государственным гербом Польши и надписью "Polska".

Фото: RMF24

Особую тревогу вызвал предмет, похожий на мину. Полиция, вызванная на место, выяснила, что находка не представляет опасности.

Впрочем, инцидентом заинтересовалась районная прокуратура в Жарах.

По ее поручению все найденные предметы были изъяты. Как сообщили пограничники, эти объекты могут быть использованы в расследовании по подозрению в осквернении государственного символа Польши.

Напомним, Германия ввела проверки на границе с Польшей в октябре 2023 года, целью которых было остановить нелегальную миграцию. Усиленные проверки должны были быть временными, но они продолжаются до сих пор.

В ответ Польша с 7 июля ввела собственные усиленные проверки на границах с Германией и Литвой на 30 дней.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что возвращение контроля на границах с Германией и Литвой необходимо для прекращения потоков нелегальной миграции из РФ и Беларуси.