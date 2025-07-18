У прокуратурі Нідерландів відключили інтернет через вразливість ІТ-системи

Генеральна прокуратура Нідерландів (OM) відключила всі внутрішні системи від інтернету після попередження про виявлену в них вразливість.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

Національний центр кібербезпеки Нідерландів раніше попередив прокуратуру про наявність "вразливості" в системі, що надає користувачам віддалений доступ до неї.

"Ретельний аналіз систем OM дав підстави вважати, що ця потенційна вразливість дійсно була використана", – підтвердив представник нідерландської прокуратури.

Через відключення співробітники генеральної прокуратури Нідерландів тимчасово не можуть увійти в систему, що може вплинути на розгляд судових справ.

Водночас у прокуратурі сказали, що поки що не будуть клопотати про перенесення судових слухань.

Нещодавно Нідерланди заявили, що фіксують збільшення кількості кібератак з боку Росії, які спрямовані на підрив стабільності суспільства та створення відчуття тривоги.

Серед іншого, в день саміту НАТО в Гаазі в Нідерландах вийшли з ладу мобільні мережі.