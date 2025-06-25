У Нідерландах – неполадки у мобільній мережі у день саміту НАТО

Мобільні мережі в Нідерландах вийшли з ладу у середу, 25 червня, у той час, як країна приймає саміт лідерів НАТО.

Про це пише AP із посиланням на заяви компанії та речника Національного центру кібербезпеки країни, передає "Європейська правда".

Як зазначається, проблема виникла в системі провайдера Odido, а також кількох його дочірніх компаній.

Компанія заявила, що її клієнти зіштовхнулися 25 червня із масштабними перебоями в роботі зв’язку.

Речник Національного центру кібербезпеки Нідерландів Йоб Гольцгауер зазначив, що відомство не бере участі в розслідуванні, адже головна відповідальність лежить на провайдері.

Він додав, що центр кібербезпеки долучиться лише в тому разі, якщо розслідування провайдера підтвердить факт кібератаки.

Зазначимо, 24 червня представники лівої активістської групи Geef Tegengas заблокували залізничне сполучення на маршруті до Роттердама, таким чином висловлюючи протест проти НАТО та Ізраїлю.

Крім того, в ніч перед початком саміту НАТО у Гаазі на залізничній гілці з аеропорту "Схіпхол" до Амстердама й Утрехта сталася пожежа, внаслідок якої рух поїздів буде неможливим приблизно до кінця доби.

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