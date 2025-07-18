В прокуратуре Нидерландов отключили интернет из-за уязвимости ІТ-системы

Генеральная прокуратура Нидерландов (OM) отключила все внутренние системы от интернета после предупреждения об обнаруженной в них уязвимости.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

Национальный центр кибербезопасности Нидерландов ранее предупредил прокуратуру о наличии "уязвимости" в системе, которая предоставляет пользователям удаленный доступ к ней.

"Тщательный анализ систем OM дал основания полагать, что эта потенциальная уязвимость действительно была использована", – подтвердил представитель нидерландской прокуратуры.

Из-за отключения сотрудники генеральной прокуратуры Нидерландов временно не могут войти в систему, что может повлиять на рассмотрение судебных дел.

В то же время в прокуратуре сказали, что пока не будут ходатайствовать о переносе судебных слушаний.

Недавно Нидерланды заявили, что фиксируют увеличение количества кибератак со стороны России, направленных на подрыв стабильности общества и создание чувства тревоги.

Среди прочего, в день саммита НАТО в Гааге в Нидерландах вышли из строя мобильные сети.