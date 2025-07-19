У Польщі поширюють фейк щодо промови посла України про Волинь

Посольство України в Польщі попередило про поширення фейку щодо нібито надзвичайно короткої промови голови української дипмісії Василя Боднара щодо Волинської трагедії.

Відповідна заява опублікована на сторінці посольства України в Польщі у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Посольство наводить публікацію порталу Konkret24 щодо поширення фейку.

В ній йдеться про те, що інтернет-користувачі нібито обурені тим, що промова Боднара на заході з нагоди вшанування жертв Волинської трагедії була нібито скандально короткою.

"10-секундна промова про Волинь. Посол України Василь Боднар, мабуть, встановив новий рекорд Гіннеса в категорії мінімалізм у дипломатії. Шкода, що він не встиг розвинути тему між одним і другим подихом", – написав один з користувачів X, прикріпивши відеоролик, який був взятий з телеканалу "Telewizja Republika".

Загалом ролик триває 16 секунд. Після того, як телеведучий у студії каже: "Слово надається послу України", в кадрі з’являється Боднар і каже: "Дуже дякую. Слава пам'яті жертвам волинського злочину і дякую за увагу. До побачення". Після чого він йде від мікрофона.

Однак, як зазначено, всупереч твердженням інтернет-користувачів, промова українського посла тривала не кілька секунд, а відео, яке зараз набирає популярність в мережі, є фрагментом.

Бондар під час свого виступу подякував за запрошення на цю "сумну, але дуже потрібну церемонію". Він також сказав, що згоден з тим, що майбутнє можна будувати тільки на основі правди.

"Але ми маємо відкрито говорити про цю історію. Звичайно, називати злочин злочином. Перепросити, але також вшановувати пам'ять тих жертв, які цього потребують, по обидва боки кордону", – казав український дипломат.

Коли відео з нібито короткою промовою почало ширитись, сам Боднар відреагував на це, назвавши це неправдою.

"Хотіли б підкреслити, що у випадку таких важливих і чутливих тем особливе значення має використання перевіреної та достовірної інформації", – йдеться у заяві українського посольства.

Тема подій на Волині 1941-1943 років, які в українській історичній традиції називають "Волинською трагедією", а в польській – "Волинською різаниною", є давнім предметом міждержавних протиріч.

У Варшаві раніше навіть говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.

Водночас в останні місяці українська та польська сторона домовились про перші за кілька років ексгумації польських жертв Волинської трагедії в Україні.