В Польше распространяют фейк о речи посла Украины о Волыни

Посольство Украины в Польше предупредило о распространении фейка о якобы чрезвычайно короткой речи главы украинской дипмиссии Василия Боднара о Волынской трагедии.

Соответствующее заявление опубликовано на странице посольства Украины в Польше в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Посольство приводит публикацию портала Konkret24 о распространении фейка.

В ней говорится, что интернет-пользователи якобы возмущены тем, что речь Боднара на мероприятии по случаю чествования жертв Волынской трагедии была якобы скандально короткой.

"10-секундная речь о Волыни. Посол Украины Василий Боднар, видимо, установил новый рекорд Гиннеса в категории минимализм в дипломатии. Жаль, что он не успел развить тему между одним и вторым вздохом", – написал один из пользователей X, прикрепив видеоролик, который был взят с телеканала "Telewizja Republika".

В целом ролик длится 16 секунд. После того, как телеведущий в студии говорит: "Слово предоставляется послу Украины", в кадре появляется Боднар и говорит: "Большое спасибо. Слава памяти жертвам волынского преступления и спасибо за внимание. До свидания". После чего он уходит от микрофона.

Однако, как отмечено, вопреки утверждениям интернет-пользователей, речь украинского посла длилась не несколько секунд, а видео, которое сейчас набирает популярность в сети, является фрагментом.

Бондарь во время своего выступления поблагодарил за приглашение на эту "печальную, но очень нужную церемонию". Он также сказал, что согласен с тем, что будущее можно строить только на основе правды.

"Но мы должны открыто говорить об этой истории. Конечно, называть преступление преступлением. Извиниться, но также чтить память тех жертв, которые этого заслуживают, по обе стороны границы", – сказал украинский дипломат.

Когда видео с якобы короткой речью начало распространяться, сам Боднар отреагировал на это, назвав это неправдой.

"Хотели бы подчеркнуть, что в случае таких важных и чувствительных тем особое значение имеет использование проверенной и достоверной информации", – говорится в заявлении украинского посольства.

Тема событий на Волыни 1941-1943 годов, которые в украинской исторической традиции называют "Волынской трагедией", а в польской – "Волынской резней", является давним предметом межгосударственных противоречий.

В Варшаве ранее даже говорили, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.

В то же время в последние месяцы украинская и польская сторона договорились о первых за несколько лет эксгумациях польских жертв Волынской трагедии в Украине.