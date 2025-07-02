ЗМІ: Британія та Німеччина готуються підписати договір про взаємну оборону

Велика Британія та Німеччина готуються підписати договір, до якого входитимуть положення про взаємну допомогу в разі загрози будь-якій з країн.

Про це Politico повідомили п’ятеро обізнаних співрозмовників, пише "Європейська правда".

За інформацією співрозмовників, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц заклали основу для угоди в спільній декларації минулого літа, пообіцявши тіснішу співпрацю в галузі миру, безпеки та економічного зростання.

За словами двох лондонських посадовців, текст договору майже готовий. Очікується, що його буде підписано 17 липня, до початку літніх канікул обох парламентів.

Одним з ключових розділів є той, який присвячений обороні, що базується на підписаній минулого року Угоді Трініті-Гаус, яка встановлює, що будь-яка стратегічна загроза одній країні є загрозою для іншої.

Як зазначається, це надасть Німеччині положення про взаємну допомогу з обома європейськими ядерними державами, що відповідає бажанню канцлера Німеччини Фрідріха Мерца посилити стримуючий фактор континенту окремо від США.

Хоча договір, ймовірно, підтвердить прихильність обох країн до НАТО як основи їхньої колективної оборони, включення цієї статті підкреслює прагнення європейських союзників до більш тісної співпраці в галузі безпеки в умовах відходу США від трансатлантичного оборонного альянсу.

Очікується, що документ міститиме подальші заходи щодо боротьби з нелегальною міграцією, транспортуванням, а також дослідженнями та інноваціями. Він також має містити зобов'язання щодо сприяння транскордонним обмінам.

Речник Міністерства закордонних справ Німеччини заявив, що "договір охоплюватиме весь спектр наших відносин".

У травні писали, що Британія та Німеччина спільно розроблять нову зброю "глибокого високоточного ураження" з дальністю понад 2 тисячі кілометрів.

Проєкт ґрунтується на зобов’язанні, ухваленому торік щодо розробки нових видів озброєння після підписання двостороннього оборонного пакту між країнами, у якому підкреслювалась необхідність того, щоб Європа могла самостійно захистити себе у разі подальшої ескалації війни в Україні.