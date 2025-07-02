В Швеции выделили Украине помощь для усиления кибербезопасности

Шведское агентство по международному развитию выделило новый пакет помощи Украине в рамках Таллиннского механизма.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в Facebook, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, Украина получит более 590 млн гривен от Шведского агентства по международному развитию Sida – Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete на усиление кибербезопасности.

Этот новый пакет помощи предоставляется в рамках Таллиннского механизма – международной инициативы, которая координирует помощь от 11 стран-партнеров в укреплении киберустойчивости.

Украинское ведомство пишет, что средства направят на обновление IT-инфраструктуры, усиление защиты цифровых продуктов и обучение сотрудников ключевых госучреждений.

Финансирование Sida будет поступать через Estonian Centre for International Development – правительственный фонд Эстонии, который отвечает за управление и реализацию проектов международного развития и гуманитарной помощи.

Накануне писали, что правительство Швеции пересмотрит структуру экономической помощи, которая предоставляется другим странам, что позволит высвободить дополнительные 1,67 млрд шведских крон (около 150 млн евро) на помощь Украине и другие гуманитарные мероприятия.

В начале июня Швеция объявила о выделении 50 млн евро на работу проектов НАТО NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, Помощь НАТО в области безопасности и тренировочные программы для Украины) и NATO CAP (Comprehensive Assistance Package, Комплексный пакет помощи) для Украины, которые занимаются подготовкой украинских военных и поддержкой Украины.

Кроме того, Швеция присоединилась к "коалиции по радиоэлектронной борьбе" и по приглашению Германии стала ее сопредседателем.