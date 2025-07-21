Польша подняла в небо истребители из-за удара России по Украине

Польские воздушные силы подняли истребители из-за масштабной воздушной атаки России по украинским городам.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление рано утром 21 июля опубликовало Оперативное командование вооруженных сил.

В ночь на понедельник, 21 июля, Россия нанесла массированный комбинированный удар по украинским регионам. В частности, взрывы также слышали и в Ивано-Франковске.

Поэтому "в ответ на эту агрессивную деятельность" Польша "немедленно начала все процедуры, направленные на усиление защиты польского воздушного пространства".

Польские и союзные воздушные силы подняли истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были переведены в режим повышенной готовности.

Последний раз Польша поднимала в небо истребители из-за массированного российского удара по Украине 19 июля.

В ночь на 21 июля Россия начала масштабную комбинированную воздушную атаку на Украину: российские военные применяли ударные беспилотники и ракеты различного базирования. В ряде регионов прогремели взрывы. Предварительно один погибший и двое пострадавших в Киеве. О пострадавших также сообщил мэр Ивано-Франковска.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в результате массированной комбинированной атаки России по Ивано-Франковской общинебыли повреждены объекты гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие.