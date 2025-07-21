В Италии после резонанса отменили концерт с участием прокремлевского Гергиева
Руководство Королевского дворца Казерта в Италии в понедельник сообщило, что отменило концерт с участием российского дирижера и друга Владимира Путина Валерия Гергиева.
Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Ansa.
Концерт должен был состояться 27 июля в рамках фестиваля Un'Estate da Re ("Лето короля").
Запланированный концерт вызвал бурную реакцию, его критиковали центральное правительство Италии, российские диссиденты и украинские ассоциации.
72-летний дирижер, которого пригласило правительство региона Кампания, никогда не высказывал противодействия войне России против Украины.
Выступление в бывшем королевском дворце Бурбонов на севере Неаполя фактически положило бы конец фактическому запрету на выступления Гергиева на европейских сценах после полномасштабного вторжения России в Украину.
После 24 февраля 2022 года Валерия Гергиева отстранили от сотрудничества с большинством ведущих музыкальных институтов в Европе, с которыми он был связан как руководитель или приглашенный дирижер. Как давний соратник Путина, он потерял должность главного дирижера в Мюнхенской филармонии, которую занимал с 2015 года.
От сотрудничества с ним отказались Венская и Роттердамская филармонии, фестивали в Эдинбурге, Вербье и Праге, театр Ла Скала в Милане и другие.
В контексте этого скандала министр культуры Алессандро Джули заявлял, что искусство должно быть свободным от цензуры, однако подчеркивал, что в случае Гергиева речь идет не об искусстве, а о пропаганде.
Напомним, в прошлом году в Швеции отменили ряд российских балетных спектаклей из-за связей с Кремлем.