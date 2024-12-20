У Швеції скасували низку російських балетних вистав через зв’язки з Кремлем

Вісім концертних залів по всій Швеції скасовують виступи російського театру балету Heritage після того, як спільне зовнішнє розслідування не змогло виключити його зв'язки з російською державою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sveriges Radio.

Наступного року театр балету з Санкт-Петербурга мав гастролювати вісьмома містами Швеції з виставами "Лебедине озеро" та "Лускунчик". Але в результаті тиску громадськості все довелося скасувати.

Концертні зали спільно розпочали розслідування, щоб з'ясувати, чи має чеська компанія, яка стоїть за туром, зв'язки з російською державою.

Реклама:

В результаті розслідування такі зв'язки виключити не змогли.

Йдеться, зокрема, про те, що генеральний директор балетної трупи має ще одну компанію за адресою, пов'язаною з російськими військовими.

"Очевидно, що ми повинні зробити з цього висновки", – каже Дженні Свенссон, прессекретарка концертного дому у Гетеборзі.

При цьому організатори гастролей запевняли, що є різниця між державними російськими театрами типу "Большого" чи "Маріїнського" і приватними балетними трупами.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України у серпні закликало Римську оперу скасувати заплановану програму за участі російської оперної співачки Анни Нетребко, яка підтримує режим Путіна.

Нагадаємо, після початку російського військового вторгнення в Україну в лютому 2022 року Нетребко зіткнулася з бойкотом своїх концертів на Заході. Її також звільнили з Метрополітен-опери в Нью-Йорку.