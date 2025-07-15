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В Італії міністр культури розкритикував запланований концерт "друга Путіна"

Новини — Вівторок, 15 липня 2025, 16:40 — Уляна Кричковська

В Італії вибухнув скандал навколо концерту російського диригента Валерія Гергієва: міністр культури Алессандро Джулі заявив, що мистецтво має бути вільним від цензури, однак підкреслив, що у випадку Гергієва йдеться не про мистецтво, а про пропаганду.

Про це пише Ansa, передає "Європейська правда".

Джулі заявив, що мистецтво є вільним і не може підлягати цензурі, але пропаганда ж, "навіть якщо вона зроблена талановито, є чимось іншим".

"З цієї причини концерт друга і радника Путіна Валерія Гергієва, який був ініційований, прорекламований і оплачений регіоном Кампанія і який відбудеться в Королівському палаці Казерти, що, як і всі автономні установи Міністерства культури, має право самостійно обирати заходи, які проводити, ризикує надіслати неправильний сигнал", – наголосив він.

Міністр культури Італії акцентував, що частина територій України перебуває під російською окупацією, а відтак концерт Гергієва "може перетворити музичний захід високого рівня, який об'єктивно є суперечливим і розколює суспільство, на трибуну для російської пропаганди". 

"На мій погляд, це було б жахливо", – додав він.

Нагадаємо, у вересні фільм "Росіяни на війні" російської режисерки Анастасії Трофімової був представлений на Міжнародному Венеційському кінофестивалі. Режисерка заявила, що провела сім місяців з російським батальйоном, що воює в Україні, і для неї було шоком побачити, що це "абсолютно звичайні хлопці з сім'ями, з почуттям гумору".

Після цього посол України в Італії Ярослав Мельник засудив показ фільму та закликав його організаторів не допускати російської пропаганди.

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив обурення тим, що Венеційський кінофестиваль показав цю стрічку.

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Італія Війна з РФ Путін
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