Польща готує брошуру для громадян про те, як діяти в разі війни

Міністерство внутрішніх справ Польщі завершує підготовку вказівок для громадян, як діяти в разі війни або стихійного лиха.

Про це в коментарі Reuters повідомив заступник директора департаменту цивільного захисту та кризового управління Польщі Роберт Клоновський, пише "Європейська правда".

За словами Клоновського, 40-сторінкова брошура під назвою "Посібник з безпеки" міститиме поради, приміром, про те, як дістати питну воду, що робити в разі авіаударів або відключення електроенергії.

Мета брошури – посилити національну стійкість в умовах підвищеної регіональної нестабільності, зокрема війни в Україні, зазначив представник польського МВС.

"Війни не виграються на передовій. Приклад України це дуже чітко показує", – вважає Клоновський.

Брошура, яка буде опублікована в інтернеті у вересні польською мовою, пізніше буде перекладена англійською та українською мовами. Також планується випустити версію шрифтом Брайля та для дітей.

Міністерство внутрішніх справ Польщі планує роздати друковані примірники брошури всім 14 мільйонам домогосподарств у країні.

Подібні брошури вже тривалий час існують у Норвегії, Швеції та Фінляндії. Минулого року вони оновили інструкції для населення на випадок конфлікту чи іншої кризової ситуації, які ці держави публікують з Другої світової війни.

Європейський Союз 26 березня представив свою Стратегію готовності, в якій викладені плани щодо запобігання і реагування на нові кризи і загрози, такі як повені, лісові пожежі або конфлікти.