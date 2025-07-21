Польша готовит брошюру для граждан, как действовать в случае войны

Министерство внутренних дел Польши завершает подготовку указаний для граждан, как действовать в случае войны или стихийного бедствия.

Об этом в комментарии Reuters сообщил заместитель директора департамента гражданской защиты и кризисного управления Польши Роберт Клоновский, пишет "Европейская правда".

По словам Клоновского, 40-страничная брошюра под названием "Руководство по безопасности" будет содержать советы, например, о том, как достать питьевую воду, что делать в случае авиаударов или отключения электроэнергии.

Цель брошюры – усилить национальную устойчивость в условиях повышенной региональной нестабильности, в частности войны в Украине, отметил представитель польского МВД.

"Войны не выигрываются на передовой. Пример Украины это очень четко показывает", – считает Клоновский.

Брошюра, которая будет опубликована в интернете в сентябре на польском языке, позже будет переведена на английский и украинский языки. Также планируется выпустить версию шрифтом Брайля и для детей.

Министерство внутренних дел Польши планирует раздать печатные экземпляры брошюры всем 14 миллионам домохозяйств в стране.

Подобные брошюры уже длительное время существуют в Норвегии, Швеции и Финляндии. В прошлом году они обновили инструкции для населения на случай конфликта или другой кризисной ситуации, которые эти государства публикуют со Второй мировой войны.

Европейский Союз 26 марта представил свою Стратегию готовности, в которой изложены планы по предотвращению и реагированию на новые кризисы и угрозы, такие как наводнения, лесные пожары или конфликты.