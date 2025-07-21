У Польщі виявили найбільше в історії країни родовище нафти

Канадська компанія Central European Petroleum (CEP) у понеділок оголосила про виявлення біля північного узбережжя Балтійського моря, яке належить Польщі, найбільших покладів нафти в історії країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Notes from Poland.

Родовище, за оцінками CEP, містить 22 мільйони тонн нафти та 5 мільярдів кубометрів газу. Воно виявлене у свердловині Wolin East 1, що приблизно за 6 кілометрів від портового міста Свіноуйсьце на північному заході Польщі.

Як стверджує CEP, це "найбільше відкриття традиційних родовищ нафти в історії Польщі і одне з найбільших в Європі".

Відкриття стосується лише однієї свердловини. Загальні запаси у всій концесії Wolin, як очікується, становитимуть 27 млрд кубометрів газу та 33 млн тонн нафти. Це більш ніж удвічі перевищить нинішні запаси нафти Польщі.

Головний геолог Польщі, заступник міністра клімату та навколишнього середовища Кшиштоф Галос застеріг, що інформація потребує додаткової перевірки.

"Якщо це відкриття буде остаточно підтверджено, родовище Wolin East 1 може стати найбільшим родовищем нафти та супутнього природного газу з будь-коли відкритих у Польщі", – додав Галос.

За даними Євростату, у 2023 році Польща спожила близько 30 млн тонн нафти та нафтопродуктів. Щорічне споживання природного газу становить близько 20 млрд кубометрів.

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