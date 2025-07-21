В Польше обнаружено крупнейшее в истории страны месторождение нефти

Канадская компания Central European Petroleum (CEP) в понедельник объявила об обнаружении у северного побережья Балтийского моря, принадлежащего Польше, крупнейших месторождений нефти в истории страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Notes from Poland.

Месторождение, по оценкам CEP, содержит 22 миллиона тонн нефти и 5 миллиардов кубометров газа. Оно обнаружено в скважине Wolin East 1, примерно в 6 километрах от портового города Свиноуйсьце на северо-западе Польши.

Как утверждает CEP, это "крупнейшее открытие традиционных месторождений нефти в истории Польши и одно из крупнейших в Европе".

Открытие касается только одной скважины. Общие запасы во всей концессии Wolin, как ожидается, составят 27 млрд кубометров газа и 33 млн тонн нефти. Это более чем в два раза превысит нынешние запасы нефти Польши.

Главный геолог Польши, заместитель министра климата и окружающей среды Кшиштоф Галос предупредил, что информация требует дополнительной проверки.

"Если это открытие будет окончательно подтверждено, месторождение Wolin East 1 может стать крупнейшим месторождением нефти и сопутствующего природного газа, когда-либо открытым в Польше", – добавил Галос.

По данным Евростата, в 2023 году Польша потребляла около 30 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Ежегодное потребление природного газа составляет около 20 млрд кубометров.

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