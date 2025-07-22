ЗМІ: глава МЗС Польщі піде на підвищення

Міністру закордонних справ Польщі Радославу Сікорському запропонують портфель віцепремʼєр-міністра в межах так званої реконструкції польського уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", дізнався від джерел телеканал TVN.

Про наміри дати Сікорському більш впливову посаду в уряді заявив партнерам по коаліції в понеділок премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, стверджують джерела TVN.

Співрозмовники каналу кажуть, що коаліція підтримала такий вибір, і у вівторок Туск має провести особисту зустріч із Сікорським, аби обговорити деталі.

Ці зміни, ймовірно, відображають зростання ролі глави МЗС Польщі, який донедавна боровся за висунення кандидатом у президенти від владної коаліції.

За даними TVN, "реконструкція" уряду Польщі також передбачає укрупнення кількох міністерств, аби зосередити в окремих інституціях питання економіки, енергетики та житлового господарства. Але остаточної згоди щодо цих питань на момент публікації не було.

Напередодні польські ЗМІ також дізнались, що свою посаду має втратити міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський.

Про зміни у складі уряду Польщі премʼєр-міністр Дональд Туск має оголосити у середу вранці. Це відбувається на тлі рекордних рівнів невдоволення нинішнім польським урядом за увесь час його роботи.

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