ЗМІ: Німеччина схвалила продаж винищувачів Eurofighter Туреччині

Німецький уряд відкрив шлях для поставок винищувачів Eurofighter Туреччині.

Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнаного співрозмовника, передає "Європейська правда".

Співрозмовник видання стверджує, що Німеччина схвалила поставку 40 літаків Eurofighter Typhoon Туреччині.

Рада безпеки уряду в Берліні підписала попередній запит на 40 винищувачів.

Представник уряду Німеччини відмовився від коментарів, зазначивши, що засідання Ради безпеки є конфіденційними.

Варто нагадати, 21 липня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Німеччина і Велика Британія мають "позитивну позицію" щодо продажу винищувачів Eurofighter Анкарі.

Як відомо, попередній німецький уряд на чолі з Олафом Шольцом виступав проти продажу Eurofighter Туреччині, посилаючись на політичні міркування.

Водночас нещодавно ЗМІ повідомили, що новий уряд Німеччини, який очолює Фрідріх Мерц, більше не стоїть на заваді запланованому продажу літаків Eurofighter Typhoon Туреччині.

Туреччина подала запит на придбання близько 40 літаків Eurofighter Typhoon на початку цього року.