Еврокомиссия крайне обеспокоена скандальным законом о НАБУ и САП и ждет объяснений Киева

В Европейской комиссии очень обеспокоены принятием закона, который делает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) зависимыми от генпрокурора, и на самом высоком уровне попросили от Киева объяснений.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, комментарий которого есть в распоряжении "Украинской правды".

Представитель отметил, что ЕК крайне обеспокоена принятием проекта, что значительно ослабляет полномочия украинских антикоррупционных институтов.

"Оба института, НАБУ и САП, широко считаются краеугольными камнями верховенства права в Украине. Они играют ключевую роль в повестке дня реформ Украины и должны быть независимыми, чтобы бороться с коррупцией и сохранять общественное доверие", – подчеркнул Мерсье.

Он отметил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после этих событий контактировала с президентом Украины Владимиром Зеленским, выразив свои серьезные опасения и попросив от Киева объяснений.

"Уважение к верховенству права и борьба с коррупцией – это основные принципы ЕС. От Украины как страны-кандидата ожидают полного соблюдения этих стандартов. Компромиссы здесь невозможны", – подчеркнул спикер.

Накануне, до принятия Радой и подписи закона Зеленским, Мерсье говорил об обеспокоенности Еврокомиссии последними событиями вокруг НАБУ и САП и отметил, что на тот момент в ЕС не собирались поднимать вопрос о приостановлении финансовой помощи Украине из-за таких действий украинской власти.

Еврокомиссар по расширению Марта Кос после принятия проекта отреагировала достаточно жестким заявлением и после общения с профильным вице-премьером Тарасом Качкой и премьером Юлией Свириденко повторила, что обеспокоена этими событиями.

В Европарламенте считают, что Киев поставил под угрозу дальнейшую помощь Украине и ее вступление в ЕС.

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