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Німеччина і Франція спробують владнати конфлікт навколо винищувачів до кінця серпня

Новини — Четвер, 24 липня 2025, 09:10 — Уляна Кричковська

Німецький канцлер Фрідріх Мерц і французький президент Емманюель Макрон домовилися в середу, 23 липня, спробувати до кінця серпня вирішити розбіжності щодо проєкту винищувача FCAS.

Про це повідомив представник німецького уряду, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Під час вечері в передмісті Берліна лідери двох країн обговорили проєкт вартістю понад 100 млрд євро, який гальмується через затримки та суперечки щодо розподілу робіт і прав інтелектуальної власності.

"Міністрам оборони доручено до кінця серпня оцінити реалістичні перспективи подальшої співпраці в рамках консорціуму FCAS і подати пропозиції щодо вирішення існуючих конфліктів", – заявив представник уряду Німеччини.

Співрозмовник в оборонній галузі повідомив агентству, що Франція повідомила Німеччині, що хоче отримати близько 80% частки у FCAS.

Представник німецького уряду також додав, що переговори між лідерами країн також торкнулися європейської космічної політики, України, Близького Сходу та торговельних переговорів зі США.

Як відомо, у 2022 році досягли домовленості про початок наступного етапу розробки FCAS – найбільшого в Європі оборонного проєкту з орієнтовною вартістю понад 100 мільярдів євро.

Як писали раніше, Німеччина категорично проти вимоги про 80%. Конфлікт вийшов у публічну площину минулого місяця на Паризькому авіасалоні, де глава Airbus Defense and Space Міхаель Шоельхорн висловив жаль з приводу того, що французька сторона намагається переглянути ретельно розроблені умови співпраці між партнерами з проєкту FCAS.

На тому ж заході генеральний директор Dassault Aviation Ерік Трапп'є знову заявив про свої претензії на роль лідера, натякнувши, що французька компанія може діяти самостійно, якщо партнери не дійдуть згоди.

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Франція Німеччина Фрідріх Мерц Макрон
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