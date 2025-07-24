Германия и Франция попытаются урегулировать конфликт вокруг истребителей до конца августа

Немецкий канцлер Фридрих Мерц и французский президент Эмманюэль Макрон договорились в среду, 23 июля, попытаться до конца августа решить разногласия по проекту истребителя FCAS.

Об этом сообщил представитель немецкого правительства, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Во время ужина в пригороде Берлина лидеры двух стран обсудили проект стоимостью более 100 млрд евро, который тормозится из-за задержек и споров о распределении работ и прав интеллектуальной собственности.

"Министрам обороны поручено до конца августа оценить реалистичные перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках консорциума FCAS и представить предложения по разрешению существующих конфликтов", – заявил представитель правительства Германии.

Собеседник в оборонной отрасли сообщил агентству, что Франция сообщила Германии, что хочет получить около 80% доли в FCAS.

Представитель немецкого правительства также добавил, что переговоры между лидерами стран также коснулись европейской космической политики, Украины, Ближнего Востока и торговых переговоров с США.

Как известно, в 2022 году достигли договоренности о начале следующего этапа разработки FCAS – крупнейшего в Европе оборонного проекта с ориентировочной стоимостью более 100 миллиардов евро.

Как писали ранее, Германия категорически против требования о 80%. Конфликт вышел в публичную плоскость в прошлом месяце на Парижском авиасалоне, где глава Airbus Defense and Space Михаэль Шоэльхорн выразил сожаление по поводу того, что французская сторона пытается пересмотреть тщательно разработанные условия сотрудничества между партнерами по проекту FCAS.

На том же мероприятии генеральный директор Dassault Aviation Эрик Траппье вновь заявил о своих претензиях на роль лидера, намекнув, что французская компания может действовать самостоятельно, если партнеры не придут к согласию.