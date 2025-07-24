Чехія хоче придбати танки Leopard 2A8 за кредитом SAFE

Чехія хоче придбати бойові танки Leopard 2A8 на 52 млрд чеських крон (приблизно $2,5 млрд) – для фінансування цієї покупки уряд розраховує отримати кредит через європейську програму SAFE.

Про це пише Radio Prague International, передає "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна зацікавлена в отриманні від Європейського Союзу кредиту в розмірі близько $2,5 млрд на придбання німецьких танків Leopard.

Чехія може отримати кредит через фінансовий інструмент SAFE, який дозволяє фінансувати військову техніку. За словами прем'єр-міністра, уряд повинен прийняти рішення з цього питання до 29 листопада цього року.

Німецька компанія Rheinmetall буде обслуговувати танки Leopard 2A4 протягом семи років. Міністерство оборони планує підписати з компанією семирічний контракт влітку, сума якого складе до 6,16 млрд чеських крон без ПДВ.

Однак ця сума може бути використана не в повному обсязі, залежно від фактичних потреб армії, повідомило Міністерство оборони.

Як раніше писали, в Міністерстві оборони Чехії хочуть підписати контракт на закупівлю до 77 німецьких танків Leopard 2A8, яка планується ще з 2023 року, до парламентських виборів цієї осені.

Нещодавно стало відомо, що чеське Міністерство оборони закупить 24 колісні броньовані автомобілі Titus, вартість всього замовлення становить 4,068 млрд чеських крон ($191,3 млн).