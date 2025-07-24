Чехия хочет приобрести танки Leopard 2A8 по кредиту SAFE

Чехия хочет приобрести боевые танки Leopard 2A8 на 52 млрд чешских крон (примерно $2,5 млрд) – для финансирования этой покупки правительство рассчитывает получить кредит через европейскую программу SAFE.

Об этом пишет Radio Prague International, передает "Европейская правда".

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна заинтересована в получении от Европейского Союза кредита в размере около $2,5 млрд на приобретение немецких танков Leopard.

Чехия может получить кредит через финансовый инструмент SAFE, который позволяет финансировать военную технику. По словам премьер-министра, правительство должно принять решение по этому вопросу до 29 ноября этого года.

Немецкая компания Rheinmetall будет обслуживать танки Leopard 2A4 в течение семи лет. Министерство обороны планирует подписать с компанией семилетний контракт летом, сумма которого составит до 6,16 млрд чешских крон без НДС.

Однако эта сумма может быть использована не в полном объеме, в зависимости от фактических потребностей армии, сообщило Министерство обороны.

Как ранее писали, в Министерстве обороны Чехии хотят подписать контракт на закупку до 77 немецких танков Leopard 2A8, которая планируется еще с 2023 года, до парламентских выборов этой осенью.

Недавно стало известно, что чешское Министерство обороны закупит 24 колесных бронированных автомобиля Titus, стоимость всего заказа составляет 4,068 млрд чешских крон ($191,3 млн).