ЗМІ: кібератака на генпрокуратуру Нідерландів повʼязана з Росією

За хакерською атакою на внутрішню ІТ-систему генеральної прокуратури Нідерландів (OM), через яку та вже тривалий час відключена від інтернету, може стояти Росія.

Про це виданню AD.nl повідомили джерела в уряді Нідерландів, пише "Європейська правда".

За словами "добре проінформованих джерел" в нідерландських органах юстиції, існують "помітні ознаки" того, що хакерська атака на Генеральну прокуратуру пов'язана з Росією.

Співрозмовники AD.nl підозрюють, що зловмисники могли тижнями мати доступ до ІТ-системи нідерландської прокуратури, перш ніж вразливість була виявлена.

На думку джерел видання, метою кібератаки міг бути збір інформації про розслідування, які Нідерланди ведуть проти Росії, або дестабілізація Нідерландів через їхню підтримку України.

Відключення Генпрокуратури Нідерландів від інтернету почалося наприкінці минулого тижня, після того, як розслідування виявило ознаки несанкціонованого доступу до внутрішніх систем.

Інцидент виявився настільки серйозним, що відомство наразі не може спрогнозувати, коли відновить підключення до мережі.

Нещодавно Нідерланди заявили, що фіксують збільшення кількості кібератак з боку Росії, які спрямовані на підрив стабільності суспільства та створення відчуття тривоги.