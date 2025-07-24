СМИ: кибератака на генпрокуратуру Нидерландов связана с Россией

За хакерской атакой на внутреннюю IT-систему генеральной прокуратуры Нидерландов (OM), из-за которой та уже длительное время отключена от интернета, может стоять Россия.

Об этом изданию AD.nl сообщили источники в правительстве Нидерландов, пишет "Европейская правда".

По словам "хорошо информированных источников" в нидерландских органах юстиции, существуют "заметные признаки" того, что хакерская атака на Генеральную прокуратуру связана с Россией.

Собеседники AD.nl подозревают, что злоумышленники могли неделями иметь доступ к IT-системе нидерландской прокуратуры, прежде чем уязвимость была обнаружена.

По мнению источников издания, целью кибератаки мог быть сбор информации о расследованиях, которые Нидерланды ведут против России, или дестабилизация Нидерландов из-за их поддержки Украины.

Отключение Генпрокуратуры Нидерландов от интернета началось в конце прошлой недели, после того, как расследование выявило признаки несанкционированного доступа к внутренним системам.

Инцидент оказался настолько серьезным, что ведомство пока не может спрогнозировать, когда восстановит подключение к сети.

Недавно Нидерланды заявили, что фиксируют увеличение количества кибератак со стороны России, которые направлены на подрыв стабильности общества и создание ощущения тревоги.