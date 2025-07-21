Прокуратура Нідерландів може тижнями бути без інтернету через кібератаку
Генеральна прокуратура Нідерландів (OM) уже понад тиждень відключена від інтернету через критичну вразливість у внутрішній системі, і ця ситуація може тривати ще деякий час.
Про це відомство попередило в понеділок, пише "Європейська правда".
В OM повідомили, що розслідування, розпочате у зв'язку з виявленою вразливістю внутрішньої ІТ-системи, триває, а вирішення проблеми "є складним і вимагає часу".
"Це означає, що співробітники прокуратури тимчасово можуть входити в систему лише з офісних комп'ютерів, не доступні за електронною поштою, а функціональність цифрових систем обмежена", – ідеться в повідомленні.
Водночас прокуратура запевняє, що мінімізувала вплив збою на розгляд справ у співпраці з органами судової влади.
Відключення Генпрокуратури Нідерландів від інтернету почалося наприкінці минулого тижня, після того, як розслідування виявило ознаки несанкціонованого доступу до внутрішніх систем.
Деталі цього кіберінциденту, як і його наслідок для безпеки даних нідерландської прокуратури, наразі публічно не повідомлялись.
Нещодавно Нідерланди заявили, що фіксують збільшення кількості кібератак з боку Росії, які спрямовані на підрив стабільності суспільства та створення відчуття тривоги.
Серед іншого, в день саміту НАТО в Гаазі в Нідерландах вийшли з ладу мобільні мережі.