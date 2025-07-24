Парламент Словенії повторно схвалив закон про асистований суїцид

Словенський парламент у четвер повторно схвалив закон про легалізацію асистованого суїциду, який був заблокований раніше цього тижня, остаточно відкривши шлях для набуття документом чинності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTV SLO.

Для подолання вето вищого державного органу Словенії, Національної ради, потрібні були голоси щонайменше 46 депутатів словенського парламенту.

Закон про асистований суїцид було повторно ухвалено 50 голосами, відкриваючи шлях для набуття ним чинності.

На тому ж засіданні у четвер були подолані вето Національної ради Словенії на ще два закони – про легалізацію канабісу та посилення захисту тварин. За них проголосували по 49 словенських депутатів.

Нагадаємо, схвалений закон дозволить повнолітнім дієздатним громадянам Словенії вдатись до асистованого суїциду, якщо вони страждають від невиліковного нестерпного болю або психологічного стресу.

Перший законопроєкт, поданий правозахисними групами за підтримки коаліції, був відхилений парламентом у 2024 році, але на референдумі того ж року виборці підтримали легалізацію асистованого суїциду з невеликою перевагою в 55%.

На відміну від асистованого суїциду, евтаназія не обов’язково передбачає невиліковну хворобу людини. Обидві практики нині дозволені лише в невеликій кількості європейських держав – наприклад Нідерландах і Бельгії.

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