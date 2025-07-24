Парламент Словении повторно одобрил закон об ассистированном самоубийстве

Словенский парламент в четверг повторно одобрил закон о легализации ассистированного суицида, который был заблокирован ранее на этой неделе, окончательно открыв путь для вступления документа в силу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTV SLO.

Для преодоления вето высшего государственного органа Словении, Национального совета, были необходимы голоса не менее 46 депутатов словенского парламента.

Закон об ассистированном суициде был повторно принят 50 голосами, открывая путь для его вступления в силу.

На том же заседании в четверг были преодолены вето Национального совета Словении на еще два закона – о легализации каннабиса и усилении защиты животных. За них проголосовали по 49 словенских депутатов.

Напомним, одобренный закон позволит совершеннолетним дееспособным гражданам Словении прибегнуть к ассистированному суициду, если они страдают от неизлечимой невыносимой боли или психологического стресса.

Первый законопроект, поданный правозащитными группами при поддержке коалиции, был отклонен парламентом в 2024 году, но на референдуме того же года избиратели поддержали легализацию ассистированного суицида с небольшим перевесом в 55%.

В отличие от ассистированного суицида, эвтаназия не обязательно предполагает неизлечимую болезнь человека. Обе практики в настоящее время разрешены лишь в небольшом количестве европейских государств – например, в Нидерландах и Бельгии.

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