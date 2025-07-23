У Словенії заблокували закон про легалізацію асистованого суїциду

Вищий державний орган Словенії, Національна рада, наклав вето на ухвалений парламентом закон про легалізацію асистованого самогубства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTV SLO.

Національна рада Словенії – двопартійний регуляторний орган, до складу якого входять високопосадовці, які контролюють соціальну, економічну та місцеву політику, – постановила повернути закон про асистований суїцид до парламенту.

Члени органу пояснили рішення тим, що зміст закону "порушує складні соціологічні, філософські, етичні, моральні та правові питання, на які слід шукати набагато глибші відповіді".

Вони також вважають, що підставою для рішення щодо асистованого суїциду не може бути рішення референдуму, де на підтримку такого кроку висловились трохи більше ніж половина учасників.

Окрім того, Національна рада Словенії наклала вето ще на три закони, ухвалені парламентом – про легалізацію канабісу, захист тварин і реформу готельної сфери. Усі, окрім останнього, словенські депутати повторно розглянуть у четвер.

На відміну від асистованого суїциду, евтаназія не обов’язково передбачає невиліковну хворобу людини. Обидві практики нині дозволені лише в невеликій кількості європейських держав – наприклад, Нідерландах і Бельгії.

У червні нижня палата британського парламенту проголосувала за легалізацію асистованого суїциду, хоча законопроєкт ще має бути схвалений верхньою палатою.

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